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Konya'dan gelen araçla Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 şüpheli tutuklandı

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Konya'dan gelen araçla Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 şüpheli tutuklandı
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Konya'dan Aksaray'a uyuşturucu getiren 2 şüpheli, jandarmanın teknik ve fiziksel takibi sonucu yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde 4 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 123 sentetik ecza hap ve 9 bin 100 lira nakit ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'a şehir dışından uyuşturucu getiren 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziksel takibi sonucu yakalandı. Çeşitli uyuşturucuların ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, çalışmalar neticesinde 2 şahsın Aksaray'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma kaçakçılık ekipleri kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit ederek teknik ve fiziksel takip başlattı. Yapılan takipte Konya'dan hareket eden bir aracın Aksaray sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu konumundaki K.Ç. (45) ile O.T. (33) isimli şahıslar gözaltına alınırken, araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 4 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 123 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 9 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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