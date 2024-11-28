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Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı

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Konya'da görüntülenen bir dönercinin yaptıkları şoke etti. Pişmiş dönere çiğ et takviyesi yapan dönerciye sosyal medyada tepki yağdı.

Türk mutfağında önemli bir yeri olan dönerle ilgili çıkan bazı görüntüler tat kaçırıyor. Son olarak Konya'nın Meram ilçesinde kameralara yansıyan bir görüntü, "Biz ne yiyoruz?" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir işletmenin personelinin pişmiş tavuk dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaptığı görülüyor. Sosyal medyada tepki yağan görüntülere bazı kullanıcılar "Hastalık davetiyesi", "Yok artık bu da yapılmaz" yorumlarını yaptı.

Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHaksızsın:

milleti zehirleyecek, iyice hindistana döndük, cahilliği zirvvede yaşıyoruz.

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

BU İŞLEMİ BÜTÜN DÖNERCİLER YAPIYOR

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Biraz da o geçirsin ne var bunda, herkes şişi geçiriyor nasılsa

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Haber YorumlarıMurat Demiri:

at eti kullanmasinda çiğ et takmasinda sorun yok zaten keserken pişen yerrlerden keserek veriyor

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Haber YorumlarıSavaş doğan:

Her yerde bursa otagırna gıdın dunden kalan donerın uzerıe bıle koyular

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