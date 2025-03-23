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Konya'da Yaya Kazası: Otomobilin Altında Kalıp Kurtarıldı

Konya'da Yaya Kazası: Otomobilin Altında Kalıp Kurtarıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin çarptığı 77 yaşındaki yaya, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin altında kalan yayayı vatandaşların kurtarma anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 42 TB 084 plakalı otomobil yol kenarındaki yaya M.K. (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken bacağı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların tarafından otomobil geriye doğru ittirilerek M.K. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise M.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin yaya çarpması ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin ittirilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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