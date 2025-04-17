Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
Kütahyalı'nın paylaşımının ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Paylaşımı ortalığı karıştırdı, Borsa İstanbul sert düştü

Konya'da Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Yangın: İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 10 yaşındaki Emel El Salih ve 6 yaşındaki Gazel El Salih yaşamını yitirdi. Yangın sırasında aile üyeleri balkonun altındaki battaniyeye atlayarak kurtulmaya çalıştı.

Konya'da 2 çocuğun hayatını kaybettiği yangın sırasında dairede bulunan diğer aile fertlerinin balkondan aşağıya vatandaşların açtığı battaniyeye atladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede yangın başladı. Yangın sırasında vatandaşlar bir taraftan alevler yükselen dairenin diğer tarafında balkonun altında battaniye açtı. Dairede bulunan aile fertleri ise vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtuldu. O anlar anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içeride kalan 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih hayatını kaybetti. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.