Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti

Konya'da Yalnız Yaşayan Adam Yüksekten Düşerek Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karatay ilçesinde 64 yaşındaki Hasan Hüseyin Koçak, evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Kainat Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan Hasan Hüseyin Koçak (64), gece saatlerinde evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Sabah saatlerinde yardım seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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