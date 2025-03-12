Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti

Nükleer savaş kapıda! Tarihi hata sonrası resti çekti
İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten

İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ı kızdıracak cinsten
Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz

Naci Görür sallanan ilimizi uyardı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin akıbeti belli oldu

Konya'da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da çocukları görme bahanesiyle eve gelen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman, eşi Havva Adıyaman'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, kadına destek uygulaması üzerinden gelen ihbar sonucu ortaya çıktı.

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yusuf Adıyaman (37), çocukları görme bahanesiyle geldiği evde ayrı yaşadığı eşi Havva Adıyaman'ı (42) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. Olay, saat 21.30 sıralarında Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Heybeli Sokakta meydana geldi. Kadına Destek Uygulaması'ndan (KADES) gelen ihbar üzerine adrese giden polis ekipleri, Yusuf Adıyaman ve eşi Havva Adıyaman'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya'da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti

KADES UYGULAMASINA ÇOCUKLAR BASMIŞ

Polisin yaptığı incelemede KADES uygulamasına evde bulunan çocukların bastığını öğrenildi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Yusuf Adıyaman'ın, çocukları görme bahanesiyle eve geldiği, çıkan tartışmanın ardından ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Çiftin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Konya'da uzaklaştırma kararı olan adam eşini vurup intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'a meydan okuyan İmamoğlu'na ağır gönderme
img

Erdoğan'ın başdanışmanı İmamoğlu'nun o görüntüsünü paylaşıp sert çıktı
img

Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

Uzaklaştırma kararı bize avrupanın bir kazığıydı, kendi örf adet ve inancımıza göre çözüm üretemedi devletimiz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYILDIZ:

hergün aynı haberi okumuş gibiyim neden sürekli aynı haberlerle uyanıyoruz. bu haberi okuyan bende aynısını yapacağım diye öldürmeye mi gidiyor. yazık vallahi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten

"Arabadan indin, ehliyetin gidiyor" çıkışına sürücüden olay yanıt
Bomba iddia! Beşiktaş, Galatasaray derbisinde 5 kırmızı kart görüp maçtan çekilecek

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı

Ece Gürel'in eşinden radikal karar! Sırra kadem bastı
Trump, Elon Musk'a destek için Tesla araç satın aldı

Beyaz Saray'ın kapısında çekilen görüntü ABD'yi ayağa kaldırdı
Cengiz Ünder, yeni takımına çeyrek finali getirdi

Bu sezon Fenerbahçe'de yapamadığını yeni takımında 22 dakikada yaptı
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.