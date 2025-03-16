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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo ADB-Butinica Ele Geçirildi

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo ADB-Butinica Ele Geçirildi
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu madde getiren kanallara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kilo 50 gram ADB-Butinica ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen analiz çalışmaları çerçevesinde Konya'ya uyuşturucu madde getiren kanalların deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, gerçekleştirilen operasyonda, öncü ve artçı olarak hareket eden iki araçta yapılan aramada 4 kilo 50 gram ADB-Butinica ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin yaklaşık 600 kilo Bonzai üretiminde kullanılabilecek uyuşturucu hammaddesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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