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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı

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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 43 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-15 Kasım 2026 tarihlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı; 39'u serbest bırakılırken 4'ü tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-15 Kasım 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin üzerinde ve çeşitli adreslerde yapılan aramalarda 110 gram skunk, 80 adet sentetik hap, 49 gram bonzai, 23 gram esrar, 20 gram skunk tohumu, 5 kök skunk bitkisi, 3 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 39'u, jandarmadaki işlemlerinin ardından ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, 4'ü tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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