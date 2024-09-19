Konya'da Üç Tekerli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Konya yolu üzerindeki otogar kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Öz (59) yönetimindeki 42 H 3048 plakalı üç tekerlekli motosiklet, otogar kavşağına geldiğinde Z.F. idaresindeki 38 BR 717 plakalı hafif ticari aracın sağ arka tekerine çarparak devrildi. Takla atıp ters dönen motosikletin altında kalan sürücü Öz, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA