Konya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Gelinliğiyle Uğurlandı
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin kanala düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım, nişan hazırlığında olduğu öğrenildi. Cenazesi gözyaşları arasında, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin kanala uçtuğu kazada hayatını kaybeden genç kız, tabutunun üzerine örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın nişan hazırlığında olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Abdürreşit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde merkez istikametinden Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş sulama kanalına uçtu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Menekşe Yıldırım hayatını kaybetti. Menekşe Yıldırım için öğle namazını müteakip Uhut Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Yıldırım'ın cenazesi gözyaşları arasında dualarla Uhut Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan, Yıldırım'ın kazada yaralanan Hüseyin U. ile nişan hazırlığı yaptıkları, kısa süre sonra nişanlarının olduğu öğrenildi. Menekşe Yıldırım'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
