Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 55 RY 729 plakalı otomobil, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak devrildi. Bariyerlere çarpıp ters istikamete dönüş yaparak durabilen otomobildeki sürücü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazazedelerin inşaat ustası ve çalışanları oldukları, Üstünler Mahallesi'ndeki işlerini tamamladıktan sonra yemek için ilçe merkezine dönüş yaptıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Son 24 saat içerisinde aynı noktada ikinci kaza yaşandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.