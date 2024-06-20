Polis memuru katliam gibi kaza yaptı! Ölen 4 kişiden geriye 1'er tane çocuk kaldı
Konya'da polis memuru Yusuf Yılmaz'ın kullandığı araç karşı şeride geçerek bir başka araca çarptı. Korkunç kazada 4 kişi can verirken hayatını kaybeden 2 çiftten geriye ise 1'er çocuk kaldı. Yaralı 2 çocuğun hastanedeki tedavileri sürüyor.
Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı.
Kaza, saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Kara yolunun 3. kilometresinde meydana geldi. olduğu 30 yaşındaki polis memuru Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hüseyin Kart'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATA GÖZ YUMDULAR
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ile aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
Diğer araç sürücüsü 30 yaşındaki Hüseyin Kart ile aynı araçta bulunan 31 yaşındaki Şeyma Kart ise kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
CAN VEREN 2 ÇİFTTEN GERİYE 1'ER ÇOCUK KALDI
Kazada yaralanan 6 aylık M.H.Y. ile 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar ise aynı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastanelere sevk edildi. Yaşama tutunan 2 çocuktan her birinin ise hayatlarını kaybeden çiftlerin olması yürek dağladı.