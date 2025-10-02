Konya'da trafik kazası: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin takla atarak aydınlatma direği ve refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Antalya Çevre Yolu sanayi çıkışı civarında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. idaresindeki 07 AFF 958 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp aydınlatma direği ve refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan Y.E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin adından yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan Y.E.B., Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kazaya karşı şeritten gelerek karşıdan geçmek üzere yola çıkan bir motosikletlinin sebep olduğu iddia edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA