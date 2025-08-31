Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Antalya kara yolu Derebucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç.G. idaresindeki otomobil Gembos mevkii yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan A.B.G. yaralandı. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

