Konya'da Trafik Kazalarının Kameralardaki Görüntüleri

Konya'da meydana gelen iki farklı kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram ve Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazası KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpma anı, diğer kazada ise bir otomobilin ters istikametten seyrettiği sırada kaldırımda yürüyen kişiye çarptığı görülüyor. Yayalar çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduğu görüntülere yansıdı. - KONYA