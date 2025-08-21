Konya'da Trafik Kazalarının Kameralardaki Görüntüleri
Konya'nın Meram ve Karatay ilçelerinde meydana gelen iki farklı trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İlk kazada, yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya otomobilin çarpma anı, ikincisinde ise ters istikametten giden bir otomobilin kaldırımda yürüyen bir kişiye çarpması görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Konya'nın merkez Meram ve Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazası KGYS kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobilin çarpma anı, diğer kazada ise bir otomobilin ters istikametten seyrettiği sırada kaldırımda yürüyen kişiye çarptığı görülüyor. Yayalar çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduğu görüntülere yansıdı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa