Konya'da Tır ile Biçerdöver Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Tır ile Biçerdöver Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Konya Aksaray karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır ile biçerdöver çarpıştı. Kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya Aksaray karayolu üzerinde tır ile biçerdöverin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Aksaray karayolunda Aksaray istikametine seyir halinde olan A.D. idaresindeki 34 BVF 705 plakalı tır ile aynı yönde seyir halinde olan H.S. (32) yönetimindeki biçerdöver çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde biçerdöver sürücüsü H.S. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tır sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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