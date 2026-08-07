Konya'da İnşaat Şantiyesinde Taşlı Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Konya'da bir inşaatta işçiler arasında çıkan taşlı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yapımı devam eden konut inşaatlarının şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi bıçakla, 1 kişi ise taşla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Beyhekim Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı