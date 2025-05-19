Konya'da Tandır Evindeki Yangın Çatıya Sıçradı

Konya'da Tandır Evindeki Yangın Çatıya Sıçradı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, tandır evinde yapılan temizlik sırasında yangın çıktı. Kağıt ve çöplerin yakılması sonucu çıkan alevler çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde tandır evinde yapılan temizlikte yakılan kağıt ve çöpler çatıyı yaktı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde İ.Y.'ye ait bahçe içerisindeki tandır evinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tandır evinde yapılan temizlik sonrasında çöpler ve kağıt parçaları tandırda yakıldığı sırada bacadan aşırı şekilde yükselen alevler çatıdaki ağaçlara sıçradı. Tandır evinden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, çatıdaki ağaçlar yanarak zarar gördü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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