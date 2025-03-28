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Konya'da Şüpheli Otomobilde 40 Bin Makaron Ele Geçirildi

Konya'da Şüpheli Otomobilde 40 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Seydişehir'de durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 bin adet makaron bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 40 bin makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri E.S. idaresindeki otomobili eski garaj civarında durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, koliler içerisinde 40 bin adet makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü E.S. ekipler tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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