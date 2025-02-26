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Konya'da Sokak Ortasında Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Konya'da Sokak Ortasında Vurulan Adam Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan Mehmet Ak, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası şüpheli Hüseyin K. teslim oldu.

Konya'da husumetlisi tarafından sokak ortasında vurulan ve hastanede 5 gündür yaşam mücadelesi veren şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde telefonla konuşarak yürüyen Mehmet Ak (40), bu sırada aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Hüseyin K. ile karşılaştı. Hüseyin K. yanında bulunan tabanca ile Mehmet Ak'a ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Mehmet Ak ağır yaralandı. Şüpheli Hüseyin K. ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve 5 gündür tedavisi devam eden Mehmet Ak, doktorların müdahalalerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay anı ise çevrede bulunan iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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