Konya'da 2 kişiyi silahla vuran zanlı yakalandı

Konya'nın Emirgazi ilçesinde silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. isimli şüpheli, ilçe merkezinde İ.B'yi silahla vurarak yaraladı. Saldırının ardından olay yerinden ayrılan şüpheli, Emirgazi'ye bağlı Ekizli Mahallesi'ne giderek burada yaşayan D.Ü. isimli kişiyi de silahla yaraladı. İki ayrı noktada gerçekleşen saldırılar sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. D.Ü'nün Karapınar Devlet Hastanesi'nden Konya merkezdeki bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayların ardından kaçan şüpheli S.B., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA