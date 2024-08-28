Konya'da saman balyalarının yangını söndürüldü

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saman balyalarının alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'ye ait olduğu öğrenilen saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, diğer saman balyalarına ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA