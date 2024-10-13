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Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

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İstanbul Beyoğlu'nda bir şizofren hastasının görevli polis memurunu bıçakladığı olayın üzerinden 24 saat geçmeden korkunç bir saldırı daha gerçekleşti. Konya'da sinir krizi geçiren bir şahıs ihbar üzerine adrese giden ekipteki polis memurunu sırtından bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda görevli bir polis memurunun bıçaklı saldırıya uğramasının ardından bugün de Konya'da kavga ihbarına giden bir polis memuru, sinir krizi geçirdiği ifade edilen bir şahıs tarafından sırtından bıçaklandı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

POLİS MEMURUNU SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sinir krizi geçiren bir kişi için sağlık ekibi talebinde bulunuldu. Elinde bıçak olan ve ailesine de saldırdığı iddia edilen şahsın alınması için adrese polis ekibi istendi. Polislerin saldırgana müdahale ettiği sırada şahıs bir polis memurunu sırtından bıçakladı.

VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Bunun üzerine yaralı polis memurunun ekip arkadaşı şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şüphelinin ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaşanan olayla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya "Bu sabah saat 10.30 sıralarında Konya Selçuklu ilçemizde sinir krizi geçiren bir hasta ile ilgili olarak 112 Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine ivedilikle polis ekiplerimiz sevk edilmiştir.

29 yaşındaki E. K. adlı şahıs kontrol altına alınmaya çalışılırken çıkan arbedede görevli Kahraman Polisimiz Mustafa Topuz aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle birlikte yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine Aziz Milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa

İstanbul Politika Güvenlik 3-sayfa Beyoğlu Hukuk Kavga Konya Polis

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Yorumlar (3)

Ahmet null:

Neden kaçıyorsunuz ayaklarına boşaltsana şarjör'ü

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Özgür Çocuk:

Neden kaçıyorsun diyenler onun adı kaçma değil geri çekilme, aradaki mesafe çok kısa ve silaha davranılacak zaman yok arada mesafe olsa ve silahı çekmese tamam. Bilen de bilmeyen de sallıyor.

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Emin Cakir:

ben hep diyorum bizim polislerimiz EĞİTİMSİZ diye. kendi güvenliğini alamayan polis senin benim güvenliğini nasıl sağlasın. korkudan 4nala kaçan ikinci polis yaklaşık yarım dakika sonra yardıma geliyor. geçen şehit olan polis memuru da kendi silahını aldırıp bir şerefsiz tarafından vurularak şehit olmuştu.

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