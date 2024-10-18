Üye Girişi
Haberler

Konya'da Patpat ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Patpat ve Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde patpat ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesi patpat ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seyran Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akşehir'den Antalya yolu istikametine seyir halinde olan Zafer Çalışkan (57) yönetimindeki patpat diye tabir edilen araç, Antalya yolundan Akşehir istikametine seyir etmekte olan Ö.F.G. (45) yönetimindeki 34 ECY 039 plakalı BİM market kamyonu ile çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü Zafer Çalışkan olay yerinde hayatını kaybederken eşi M.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Zafer Çalışkan'ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik İtfaiye Akşehir 3-sayfa Sağlık konya Polis

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi! 4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında? Fuat Keyman nereli? Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? Cilt bakımında E vitamini nasıl kullanılır? E vitamini yüze nasıl sürülür? 2025 IMEI kaydı ücreti artacak mı, ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücretine zam var mı? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman? 19 Ekim hangi burç? 19 Ekim burç özellikleri neler, yükseleni ne? Fuat Keyman öldü mü, neden öldü? Fuat Keyman'ın hastalığı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.