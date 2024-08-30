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Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hastanede tedavi altında.

Konya'da otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken 1 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde Alabağ mevkisinde meydana gelmiş, Rüstem Selman Baş idaresindeki 42 BR 158 Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen A.Ç. idaresindeki 63 AHY 623 plakalı tıra çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Rüstem Selman Baş ile otomobilde bulunan Ali Şentürk ve Lütfiye Baş olay yerinde, Yasin Baş ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan hastanede tedavisi süren Melek Şentürk de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şentürk'ün vefatıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Yaralılardan S.B.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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