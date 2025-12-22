Haberler

Konya'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin tıra çarpması sonucunda tır devrildi ve tırda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay sırasında sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. (51) idaresindeki 55 DJ 754 plakalı Audi marka otomobil dinlenme tesisinden kara yoluna bağlanmak istediği sırada yolda seyir halinde olan M.A. (22) yönetimindeki 41 RT 890 plakalı Volvo marka tıra çarptı. Kazada tır devrilirken, tırda yolcu olarak bulunan İ.A. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada tırda sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılırken, yaralı İ.A. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

