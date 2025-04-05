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Konya'da Otomobilin Ağaç ile Çarpması Sonucu 6 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, seyir halindeyken refüjdeki bir ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ve içerisindeki 5 yolcu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin refüjde bulunan ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine seyir halinde olan Ü.B.'nin kullandığı 07 JS 471 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası ağaç kırılarak refüj üzerine düşerken, şans eseri bu esnada yaralanan olmadı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da Otomobilin Ağaç ile Çarpması Sonucu 6 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES - 3.Sayfa
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