Katliam gibi kaza! Şarampole uçan otomobildeki 4 kişi yanarak can verdi
Konya'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu ve alev alarak yanmaya başladı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Otomobilin alev alarak yandığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
ŞARAMPOLE UÇTUKTAN SONRA YANGIN ÇIKTI
Kaza, gece saatlerinde Konya-Adana Kara yolu üzeri Hortu mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çelik idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Otomobil alev alarak yanarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.