Konya'da Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

Konya'da sokakta yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Cennet Aşık'a, A.C. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Cennet Aşık'ın cenazesi Konya Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası ailesine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Cennet Aşık, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - KONYA