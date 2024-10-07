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Konya'da Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi

Konya'da Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kız Defnedildi
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Konya'nın Meram ilçesinde, sokakta yürüyen 17 yaşındaki Cennet Aşık, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kız, yapılan inceleme sonrası ailesine teslim edilerek, Yazır Mezarlığı'nda defnedildi.

Konya'da sokakta yürüdüğü sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saat 19.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Özbayram Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen 17 yaşındaki Cennet Aşık'a, A.C. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Cennet Aşık'ın cenazesi Konya Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası ailesine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Cennet Aşık, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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