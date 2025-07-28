Konya'da Otobüs Durağında Genç Kızlar Arasında Kavga

Konya'da otobüs durağında bekleyen 2 genç kız arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Durakta bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, kimileri kavgayı sakin bir şekilde izlerken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı. - KONYA