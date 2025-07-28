Konya'da Otobüs Durağında Genç Kızlar Arasında Kavga

Konya'da Otobüs Durağında Genç Kızlar Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde otobüs durağında bekleyen 2 genç kız arasında çıkan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sona erdi.

Konya'da otobüs durağında bekleyen 2 genç kız arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Durakta bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, kimileri kavgayı sakin bir şekilde izlerken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 gündür yanan Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler

Bursa'da sabotaj şüphesi! Belediye başkanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polisin üzerine sürdü, ateş açılarak durduruldu

Dilan Çıtak trafikte terör estirdi! Polis ateş açarak durdurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.