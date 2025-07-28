Konya'da Otobüs Durağında Genç Kızlar Arasında Kavga
Konya'nın Karatay ilçesinde otobüs durağında bekleyen 2 genç kız arasında çıkan kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, çevredeki kişilerin müdahalesiyle sona erdi.
Konya'da otobüs durağında bekleyen 2 genç kız arasında çıkan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Durakta bulunanların müdahalesiyle kavga sona erdi.
Olay, merkez Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, kimileri kavgayı sakin bir şekilde izlerken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı. Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa