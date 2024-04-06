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Konya'da Oto Tamircisini Sokak Ortasında Vuran Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

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Konya'da 14 yıl önce karıştığı bir kavga sonrası aralarında husumet bulunan oto tamircisi Mehmet Yıldız'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Olayda hayatını kaybeden gencin babası, "Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar" dedi.

Olay, 22 Aralık 2023 Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., 13 yıl önce kardeşini bıçakla yaralayarak felç kalmasına sebep olan ve olaydan sonra aralarında husumet bulunan Mehmet Yıldız'ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Göğsünden ve bacağından ağır yaralanan Mehmet Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. ise Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Polis ekiplerinin sokak üzerinde yaptığı inceleme sonrası cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay anının saniye saniye yansıdığı kamera görüntülerinde, Mehmet Yıldız'ın iş yerinden çıktıktan sonra Ramazan D.'nin olay yerine geldiği, yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız'a ateş ettikten sonra kaçtığı görülüyor.

Kavgayı ayırırken bıçakladı

Ramazan D.'nin kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Mehmet Yıldız, Ramazan D.'nin kardeşinin felç kalmasına neden olması nedeniyle cezaevine girdi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet olayı ilgili tahkikat tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın 'Tasarlayarak Adam Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve silahlı tehdit suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Yıldız'ın babası 53 yaşındaki Bircan Yıldız, "Ben o gün akşam tornacıya gitmiştim. Oğlum Mehmet dükkanı toplamış, içeri girmiş namazını kılmış. Çıktıktan sonra yoldan gelen arabalara doğru sağına baktığında zanlı Ramazan D. de bu sırada oğlumun çıkmasını bekliyormuş. Mehmet tam dükkandan çıkıp araç geliyor mu diye sağ tarafa bakarken, karşısında bir anda maskeli birisi orada kısa bir şeyler konuşuyor. Elinde silah ile gelmiş bu kişi sonra oğluma 3 el ateş ediyor, yere düştükten sonra da tekme vuruyor. Olay sırasında oğlum yerdeyken ateş ediyor ve tabanca tutukluluk yapıyor. Sonra tabancayı oynayarak gidiyor. Ben oğlumun önceki karıştığı olayda yaralanan çocuk için yaptıklarım için zoruma gidiyor. Ben o çocuk için 4 ay hastane masraflarını karşıladım, benim bir tane arabamı harcadım, kredi kartlarım patladı ve üzerine kredi çektim o da patladı. Bu emeğin karşılığında bana bunun yapılması gücüme gitti. Ben o çocuğu kendi çocuğum gibi gördüm" dedi.

"Her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar"

Bircan Yıldız şöyle devam etti: "Karşı tarafın çocuklarının dayısı ilk olay olduğunda benim dükkanıma kaç kere geldiler. Her geldiklerinde çay içmeye gelir gibi gelirlerdi daha sonra giderlerdi. Diğer dayısının biri eski olaydan dolayı beni tehdit etti. Ben gerçekten böyle bir olay olacağını tahmin etmedim. Etseydim ta o zaman ben dava açardım. Ben onlar için gerekli her şeyi yaptım ama onlar benim çocuğumu benden koparıp aldılar" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Yıldız Kavga Konya Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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