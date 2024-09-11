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Konya'da müstakil evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

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Konya'nın Karatay ilçesinde bir evin bahçesinde toprağa gömülü halde bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konya'da müstakil bir evin bahçesinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

Olay, merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu. Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karatay Cinayet 3-sayfa Güncel konya Polis

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