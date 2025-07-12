Konya'da Müstakil Evde Yangın: Müştemilat Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'da Müstakil Evde Yangın: Müştemilat Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir müstakil evin yanındaki tandır, kiler ve aşhane yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sebebi henüz belirlenemedi.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, müstakil bir evin yanındaki tandır, kiler ve aşhaneden oluşan müştemilat yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Karapınar Mahallesinde Y.A.'ya ait evin yanındaki tandır, kiler ve aşhaneden oluşan müştemilatta yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içerisinde çamaşır makinesi, soba, mutfak eşyaları ve çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu müştemilattaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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