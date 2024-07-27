Üye Girişi
Haberler

Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinden merkez istikametine seyir halinde olan H.K. idaresindeki 70 AAJ 379 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve Aksoylu Sokağa giriş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 01 AJH 250 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.K ile yolcu A.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kazanın hemen öncesinde dönüş yapmak için yavaşlayan otomobil ve motosikletin hızla geldiği görüntü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Karatay trafik Konya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

 Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

Denizde yüzerken kanlar içinde kaldı! Çarpan kişi küfürü basıp kaçtı

 Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Netanyahu yeni bir katliama hazırlanıyor! Kanlı mesaj bölgedekilere ulaştı

Bakmadan Geçme

Kadir Ezildi'nin babası kim? Babası sosyal medya hesabından isyan etti! Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle Paris 2024'te yarışamayacak! Tuğrulhan Erdemir yarışmayacak mı? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı ne zaman? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede? ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 kaç dakika sürecek, saat kaçta başlayacak? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? MasterChef Türkiye 2024'te ana kadroya giren 13. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? Vakko'nun Paris 2024 Team Türkiye kıyafet tasarımı ne? Olay ne, ne oldu? 27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title