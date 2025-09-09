Haberler

Konya'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan 16 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

Kaza, ilçe merkezinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Taşkoy Caddesi'nden Atatürk Caddesi istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki S.A.B.'nin kullandığı 42 BFE 51 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten savrularak yere düşen sürücü S.A.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
