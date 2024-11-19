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Konya'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Konya'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Konya-Karapınar karayolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Konya- Karapınar karayolu İsmil Mahallesi Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin isimleri belirlenemeyen hafif ticari araç ile bir minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hafif ticari araç içinde sıkışan yaralıyı kurtarmak için çalışmalara başladı. Durumu ağır olan yaralı, güçlükle çıkartıldı. Yaralanan 5 kişi, kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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