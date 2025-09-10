Haberler

Konya'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi ağaçtan indirmeyi başardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Yeşildağ Mahallesi 45232 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ağaçtan kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri, kedinin inemediğini ve mahsur kaldığını anlayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekibi, merdiven uzattığı ağaçta kediyi yakalayarak yere indirmeyi başardı. Kurtarılan kedi yere indirildikten sonra gözden kayboldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
