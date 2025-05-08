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Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı

Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Ağır Yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya Çevre Yolu Caddesi istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan A.Ş. idaresindeki 61 BB 690 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. A.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kaza yapan otomobil, emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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