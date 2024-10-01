Eğlence için yaptıkları neredeyse faciaya neden oluyordu

Konya'da klarnet şov sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Klarnetinin ucuna maytap takan müzisyen, klarnetin alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korkutan anlar, müşterilerde büyük paniğe neden oldu. O anlar, kameralara yansıdı.

Konya'da H. C. E. isimli klarnetçi, maytabı klarnetin ucuna koyup şovuna heyecan katmak istedi. Klarneti çalmaya çalıştığı sırada maytap yüzünden birden alevler çıkmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran müzisyen, yanmaktan son anda kurtuldu. H.C.E.'nin yangından kurtulma anları, müşterilerin kameralarına yansıdı.