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Eğlence için yaptıkları neredeyse faciaya neden oluyordu

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Konya'da bir kişi, gösteri sırasına klarnetinin ucuna maytap takarak çalmaya çalıştı. Klarnetin aniden alev almasıyla hem müzisyen hem de izleyiciler büyük panik yaşadı. Müzisyen kendini alevlerden kurtarmaya çalışırken o anlar, çevredekilerin cep telefonlarına yansıdı.

Konya'da klarnet şov sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Klarnetinin ucuna maytap takan müzisyen, klarnetin alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Korkutan anlar, müşterilerde büyük paniğe neden oldu. O anlar, kameralara yansıdı.

Konya'da Klarnetin Ucuna Maytap Takılan Şahıs, Klarneti Alev Aldı

Konya'da H. C. E. isimli klarnetçi, maytabı klarnetin ucuna koyup şovuna heyecan katmak istedi. Klarneti çalmaya çalıştığı sırada maytap yüzünden birden alevler çıkmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran müzisyen, yanmaktan son anda kurtuldu. H.C.E.'nin yangından kurtulma anları, müşterilerin kameralarına yansıdı.

Konya'da Klarnetin Ucuna Maytap Takılan Şahıs, Klarneti Alev Aldı

Eğlence için yaptıkları neredeyse faciaya neden oluyordu
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa

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