Konya'da Kayıp 15 Yaşındaki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 26 Kasım'da evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan ve 5 gündür bölgede bulunması için arama çalışmaları yürütülen MESEM öğrencisi 15 yaşındaki B.İ., ilk günkü aramalarda motosikletinin bulunduğu bağ evinin yakınlarındaki sık ağaçlarla kaplı alanda av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulundu. Yapılan incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. B.İ'nin evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah'a emanet olun" yazılı bir veda mektubu bıraktığı ve evindeki av tüfeğini de alarak ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre çocuğun intihar ettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Öte yandan, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu noktada inceleme yapan ekipler ateş yakıldığını ve çevrede ağaç dalları ve gazellerle oluşturulmuş bir alan bulunduğunu belirledi. B.İ.'nin olay yerindeki incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin ise otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. - KONYA