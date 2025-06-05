Konya'da Kaçak Silah Fabrikasına Operasyon: 1 Gözaltı

Konya Polisinden kaçak silah fabrikasına operasyon: 1 gözaltı

KONYA - Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda AK-47 Kalaşnikov, G3, Bixi, MG3, FN, Docka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8 bin 26 adet silah parçası ele geçirilirken, 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karatay ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla fabrikaya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, AK-47 Kalaşnikov, G3, Bixi, MG3, FN, Docka ve bomba atar gibi çeşitli silahlara ait toplam 8026 adet silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.