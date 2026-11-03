Konya'da jandarmanın Ekim operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

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Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda toplam 8 bin 418 adet sentetik hap, 2 bin 779 gram kubar esrar, 850 gram skunk, 488 adet ekstazi, 302 gram kenevir tohumu, 219 gram bonzai, 180 gram pregabalin, 67 gram metamfetamin, 39 adet captagon, 12 gram kokain, 9 kök skunk, 4 gram skunk tohumu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 75'i ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı