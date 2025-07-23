Konya'da Jandarmadan Bağ Evi Operasyonu: Tabanca Parçaları ve Namlular Ele Geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca parçası ve namlu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda, bir şahsa ait bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, bin 388 adet 9 mm tabanca namlusu, 156 adet çeşitli tabanca parçası, 2 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA