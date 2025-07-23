Konya'da Jandarmadan Bağ Evi Operasyonu: Tabanca Parçaları ve Namlular Ele Geçirildi

Konya'da Jandarmadan Bağ Evi Operasyonu: Tabanca Parçaları ve Namlular Ele Geçirildi
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği bir operasyonda, bir bağ evinde binlerce tabanca namlusu ve birçok tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bir bağ evine düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca parçası ve namlu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucunda, bir şahsa ait bağ evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, bin 388 adet 9 mm tabanca namlusu, 156 adet çeşitli tabanca parçası, 2 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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