Konya'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da İnşaatta Erkek Cesedi Bulundu
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Konya'nın Karatay ilçesindeki inşaat halindeki bir binada, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yapılan incelemede Emrah Urdemir'in cesedi bulundu. Urdemir'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Konya'da inşaatta erkek cesedi bulundu

KONYA - Konya'da inşaat halindeki boş bir binanın içerisinde erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri tarafından inşaattan kötü kokular gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen ekipler tarafında yapılan incelemede Emrah Urdemir'in cesedi ile karşılaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası Urdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hurdacılık yaptığı ve birkaç gündür haber alınamadığı belirtilen Urdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrasında belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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