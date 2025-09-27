Konya'da İkiz Kardeşlerin Cenazesi Dualarla Uğurlandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşlerin cenazeleri dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Halkapınar Ereğli Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, M.K.'nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba M.K. ve anne A.K. ile diğer otomobilin sürücüsü Kadir E., otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. yaralandı. Kazada, 1.94 promil alkollü çıkan ve ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenilen 42 E 9064 plakalı otomobilin sürücüsü Kadir E. ise hastanedeki tedavisi sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkizlere acı veda

Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer bugün Halkapınar ilçesi Büyükdoğan Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. İkizlerin cenazeleri Büyükdoğan Mahallesi Camisi'ne getirildi. Kılınan namazın ardından ikiz kardeşler, Büyükdoğan Mahalle Mezarlığında gözyaşları içinde dualarla defnedildi. Kazada yaralanan baba Mehmet Koçer de cenaze namazına katılırken, büyük üzüntü yaşadı. - KONYA