Konya'da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Konya'da İki Ayrı Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Kayaaltı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AZR 570 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen H.C.Ç. yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise, Meke Gölü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 42 AVT 44 plakalı motosiklet sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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