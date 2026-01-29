Haberler

FETÖ'den ceza alan avukat uyuşturucu sevkiyatında yakalandı

FETÖ'den ceza alan avukat uyuşturucu sevkiyatında yakalandı
Konya'da hızlı tren ile uyuşturucu madde getiren avukat Sefa S. ve arkadaşı Müfit İ. gözaltına alındı. Bavulda 1 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Avukatın daha önce FETÖ soruşturmasından ceza aldığı öğrenildi.

Konya'ya hızlı tren ile şehir dışından uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen avukat ve arkadaşı istasyonda gözaltına alındı. Bavullarda 1 kilo 50 gram skunk ele geçirilmesinin ardından gözaltına alınan şahıslar, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutukladı. Tutuklanan avukat daha önce FETÖ soruşturmalarında 'örgüte üye olmak' suçundan yargılanıp ceza aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya Barosuna kayıtlı 31 yaşındaki avukat Sefa S. ile arkadaşı 29 yaşındaki Müfit İ'nin İstanbul'dan hızlı trenle kente uyuşturucu madde getirecekleri tespit edildi. Bunun üzerine ekipler belirlenen şahısları trenden indiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların yapılan aramalarda avukatın taşıdığı valizde 3 parça halinde 1 kilo 50 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Avukat daha önceden de FETÖ örgütüne üye olmak suçundan yargılanmış

Avukat Sefa S'nin emniyet ifadesinde uyuşturucu bulunan valizin arkadaşına ait olduğunu, kendisinin sadece valizi taşıdığını söylediği öğrenilirken, avukatın arkadaşı ise susma hakkını kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, savcılık ifadelerinde ise 24 Ocak Cumartesi günü gezmek için uçakla İstanbul'a gittiklerini, burada uyuşturucu madde kullandıklarını, orada ucuz olduğu için 5'er bin dolar para vererek kullanmak için uyuşturucuyu alıp, Konya'ya getirdiklerini, gara geldiklerinde ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıklarını anlattıkları ileri sürüldü.

Avukat Sefa S'nin daha önceden FETÖ soruşturmalarında 'örgüte üye olmak' suçundan Samsun'da yargılanıp ceza aldığı öğrenildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçunda haklarında işlem yapılan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
