Konya'da güvenlik toplantısı yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, huzurun ve düzenin muhafazasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği güvenlik toplantısı yapıldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"Huzur Şehri Konya" sloganıyla suç ile mücadele il genelinde kararlılıkla devam ediyor. Konya Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında Ereğli'de güvenlik toplantısı yapıldı. Ereğli Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Vahdettin Özkan, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, aranan şahıslara yönelik çalışmalar, düzensiz göç ile mücadele ve terör örgütlerine yönelik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, gençleri ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar ve uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Özkan, Ereğli'de ilk 4 ayda; uyuşturucu ile mücadele kapsamında 163 şahıs hakkında işlem yapılırken, 20 şahsın tutuklandığını, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor

Haksız menfaat peşinde suç işleyen, vatandaşların huzuruna kasteden hiçbir yapıya izin verilmeyeceğini belirten Vali Vahdettin Özkan, İçişleri Bakanlığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti. Özkan, ilçede yapılan operasyonlar sonucu nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, tefecilik, kasten yaralama, tehdit olaylarına karıştığı tespit edilen 18 şüpheli şahsın cezaevine gönderildiğini söyledi.

Aranan şahıslar toplum içinde rahat dolaşamayacak

Suç işlemiş, yeni suç işleme potansiyeli olan ve toplumsal huzuru tehdit eden aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine değinen Vali Özkan, "Son 4 ayda değişik suç türlerinden aranan 345 şahıs kolluk kuvvetlerince yakalanarak, adli mercilere sevk edilmiştir. 64 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Düzensiz göç ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini kaydeden Vali Vahdettin Özkan, "Kamu düzeninden taviz vermeyen bir göç yönetimi anlayışı ile düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda da Ereğli'de göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatör gözaltına alındı" dedi.

Ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik her eylemin karşılığını bulacağını, terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Vali Özkan, ilçede 2024 yılında terör faaliyetlerine yönelik 8 işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Her türlü suç ve suçlu ile mücadele kararlılıkla devam edecek"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine değinerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 esaslı özverili bir çalışma mevcut. 'Huzur Şehri Konya' hedefimizin tahakkuku için Ereğli ilçemizde yapılan çalışmaları değerlendirdik, önümüzdeki dönemde de etkin mücadelenin tüm unsurlarıyla devam edeceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Bayrak ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kurt katıldı. - KONYA