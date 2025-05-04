Konya'da Gurbetçi Aileye Ait Garajda Yangın Çıktı

Konya'da Gurbetçi Aileye Ait Garajda Yangın Çıktı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir gurbetçi ailenin evinin bahçesindeki garajda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek garajın içinde bulunan otomobil ve malzemeleri kurtardı.

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçi bir aileye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi 138238. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ç.'ye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri garajın içerisinde bulunan otomobil ve malzemeleri yanmadan kurtarırken, garajın çatısı tamamen yandı. Ev sahibi G.Ç.'nin yurt dışında yaşadığı, evinde ise kiracıların kaldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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