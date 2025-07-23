Konya'da Gençler Arasında Kavga Anı Kameraya Yansıdı

Konya'da Gençler Arasında Kavga Anı Kameraya Yansıdı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 genç arasında çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Olay yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Konya'da yol kenarında 3 gencin tekme tokat kavga etme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme tokat birbirine girdi. Kavga yoldan geçen vatandaşların müdahalesi ile son bulurken gençler hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin tekme tokat kavga etmesi ve vatandaşların ayırması yer alıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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